Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο (video)

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (8/8) μέσα στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε χώρο του πρώτου ορόφου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. σημαίνοντας συναγερμό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποιές κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου υγείας στον δήμο Αθηναίων Aττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος ο οποίος εκκενώθηκε άμεσως.

