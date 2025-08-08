Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (8/8) μέσα στο νοσοκομείο «Σωτηρία».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε χώρο του πρώτου ορόφου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. σημαίνοντας συναγερμό.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποιές κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος ο οποίος εκκενώθηκε άμεσως.
