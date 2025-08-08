Φωτιά στην Κεφαλονιά κοντά σε σπίτια, μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών περιοχών

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9.30 ενώ κοντά βρίσκονται οικισμοί.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρες ομάδες της 16ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, εθελοντές, καθώς και εναέρια μέσα: τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην προσπάθεια συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μήνυμα από το 112 που στάλθηκε στους κατοίκους, καλεί όλους όσοι βρίσκονται σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

