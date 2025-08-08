Πειραιάς: Γάλλοι τουρίστες καταγγέλλουν ληστεία από ταξιτζή – Τους πήρε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε (video)

Επίθεση από οδηγό ταξί καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (7/8) δύο Γάλλοι στην περιοχή του Πειραιά.

Συγκεκριμένα οι δύο άνδρες, 26 και 30 ετών, επιβιβάστηκαν σε ταξί από την περιοχή του Πειραιά με προορισμό την κατοικία τους.

Κατά την αποβίβασή τους, ο οδηγός φέρεται να τους απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας τον 30χρονο στο πρόσωπο, και να τους αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή και ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Διαβάστε επίσης:

Αλεξανδρούπολη: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πυλαία

Στον Ανακριτή ο πρώην αστυνομικός – TikToker, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του

Ζεφύρι: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή