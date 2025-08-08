Ζεφύρι: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης, στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα τραυματίζοντας τον οδηγό.

Ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε τον σοβαρά τραυματισμένο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αττικόν.

Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του ΙΧ.

