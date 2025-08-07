search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

07.08.2025 07:24

Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα – Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεωφόρο Δημοκρατίας

07.08.2025 07:24
Τροχαίο δυστύχημα, με έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του, σημειώθηκε στο Πέραμα. Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε δέκα λεπτά πριν από το μεσάνυχτα της Τετάρτης (6/8).

Όλα συνέβησαν όταν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα ΙΧ όχημα συγκρούστηκε σφοδρά με μια μηχανή.

Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

