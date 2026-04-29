Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Νεαρός πετά αντικείμενα από το μπαλκόνι, ζητά να του παρασχεθεί ψυχολόγος (Video)

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για 20χρονο που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στην οδό Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός βγήκε ημίγυμνος στο μπαλκόνι και άρχισε να πετάει καρέκλες, τραπέζια, τρόφιμα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ ζήτησε να του παρασχεθεί βοήθεια από ψυχολόγο.

Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής έχουν αποκλείσει τον δρόμο ώστε να μην περνάνε οχήματα και πεζοί, ενώ έχουν απομακρυνθεί τα σταθμευμένα οχήματα. Πριν από λίγη ώρα μάλιστα στο σημείο έφθασε ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ ώστε να τον πείσει να παραδοθεί.

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε στο κεφάλι ο 44χρονος – Σε ποιον ανήκει, τι εξετάζουν οι αρχές

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή στον 89χρονο – Εννέα συνολικά κατηγορίες σε βάρος του

Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου – Πρωτομαγιά με κρύο, βοριάδες και βροχές (video)