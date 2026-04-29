«Βάλαμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά δεν μας έδωσαν αστυνομικούς» – Η απάντηση του Πρωτοδικείου για τα κενά φυλάκια 

Τα κενά στη φύλαξη του Πρωτοδικείου Αθηνών ανέδειξε η χθεσινή επίθεση (28/4) από τον 89χρονο.

Σε ανακοίνωση του το Πρωτοδικείο τονίζει ότι ήδη από το 2024 έχει ζητήσει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Για τα φυλάκια επισημαίνει ότι τοποθετήθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός, ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν σε χρήση, ωστόσο δεν επανδρώθηκαν από αστυνομικούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ, ο 89χρονος κατευθύνθηκε στο Πρωτοδικείου στη Λουκάρεως, όπου άνοιξε ξανά πυρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων γυναικών.

Η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου

«Σχετικά με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες, 28.4.2026, στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ειδικότερα στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, εξαιτίας της οποίας τραυματίστηκαν τέσσερις Δικαστικοί Υπάλληλοι εν ώρα καθήκοντος, επισημαίνονται τα εξής:

Από τις 16.9.2024 και ως συνέπεια της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, μεγάλο μέρος του Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου μεταστεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Το γεγονός αυτό είχε ως φυσική συνέπεια τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των Δικαστών, Δικηγόρων, Δικαστικών Υπαλλήλων και πολιτών που προσέρχονται εκεί καθημερινά και συνακόλουθα την κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων ασφαλείας του χώρου. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου, ήδη από 24.10.2024 είχε αρμοδίως ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στον ανωτέρω χώρο και μάλιστα την ενεργοποίηση των ευρισκόμενων στις οδούς Δέγλερη και Λουκάρεως και από ετών εγκαταλελειμμένων φυλακίων, με την τοποθέτηση σε αυτά συσκευών X-Ray, αλλά και τη λήψη επιπλέον μέτρων ασφαλείας. Ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο ευλόγως δεν μπορούσε να υλοποιηθεί αμέσως, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου ζήτησε την παρουσία στο χώρο έστω και πεζής αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη επιτήρηση. Πράγματι, από το τέλος Δεκεμβρίου του 2024 τοποθετήθηκαν δύο Αστυνομικοί και συγκεκριμένα ένας Αστυφύλακας της Ελληνικής Αστυνομίας και ένας Δικαστικός Αστυνομικός, οι οποίοι όμως αργότερα περιορίστηκαν σε έναν και από τον Οκτώβριο του 2025 αποσύρθηκαν αμφότεροι από τις Υπηρεσίες τους, χωρίς έκτοτε να αντικατασταθούν από άλλους.

Στη συνέχεια και αφού μετά από σχετικές ενέργειες και αιτήματα της Διοίκησης του Πρωτοδικείου ολοκληρώθηκε, ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και στα δύο προαναφερόμενα φυλάκια, ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν σε χρήση, εκείνα δεν επανδρώθηκαν έως σήμερα με το απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό. Κατά συνέπεια, από την παράθεση των ανωτέρω γεγονότων προκύπτει ότι ουδέποτε αποτέλεσε επιλογή της Διοίκησης του Πρωτοδικείου η μη λειτουργία σημείων και συσκευών ελέγχου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπως αντιθέτως και ατυχέστατα διαπιστώθηκε σε χθεσινή δημοσιογραφική εκπομπή, αλλά και σε χθεσινό δελτίο ειδήσεων.

Τέλος, το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου θεωρεί ελάχιστη υποχρέωσή του να εκφράσει την πλήρη συμπαραστάσή του στις Δικαστικές Υπαλλήλους που τραυματίστηκαν, αλλά και να εξάρει την αφοσίωση, τόσο αυτών όσο και του συνόλου των Δικαστικών Υπαλλήλων του Δικαστηρίου, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών

Χριστόφορος Λινός

Εφέτης»

Διαβάστε επίσης

Επίθεση 89χρονου: Προμελέτη δείχνουν τα στοιχεία – Αγόρασε όπλα πριν από 5 χρόνια, είχε μετρητά και εισιτήριο για τη διαφυγή του

Καλαμάτα: Γιατί ενισχύεται το σενάριο αυτοχειρίας στην υπόθεση θανάτου του 44χρονου

Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου – Πρωτομαγιά με κρύο, βοριάδες και βροχές (video)