Μπορεί να μοιάζει με σενάριο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως είναι επιστημονικό γεγονός: τα φυτά εκπέμπουν ήχους όταν υποφέρουν. Έρευνα έχει αποδείξει ότι τα φυτά υπό πίεση «εκπέμπουν» ήχους, μεταφέροντας πληροφορίες για την κατάστασή τους στο περιβάλλον.

Ο ήχος του «σπασμένου bubble wrap»

Αν και οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τους ακούσουμε χωρίς ειδικό εξοπλισμό, οι ήχοι αυτοί είναι αρκετά έντονοι. Οι ερευνητές τους παρομοιάζουν με το σκάσιμο των φυσαλίδων στο περιτύλιγμα συσκευασίας (bubble wrap).

Σύμφωνα με την επικεφαλής της μελέτης, Lilach Hadany από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, οι ήχοι αυτοί παράγονται κυρίως όταν τα φυτά:

Είναι αφυδατωμένα: Μάλιστα, αρχίζουν να «φωνάζουν» πριν εμφανίσουν ορατά σημάδια δίψας. Έχουν υποστεί ζημιά: Για παράδειγμα, όταν κόβεται ο βλαστός τους.

Πόσο δυνατά «φωνάζουν»;

Η ένταση των ήχων φτάνει τα 60-65 ντεσιμπέλ, δηλαδή όσο μια κανονική ανθρώπινη συνομιλία! Ωστόσο, επειδή εκπέμπονται σε πολύ υψηλές συχνότητες (υπέρηχοι), το αυτί μας δεν μπορεί να τους συλλάβει. «Ακόμα και σε ένα ήσυχο χωράφι, υπάρχουν ήχοι που μεταφέρουν πληροφορίες», εξηγεί η Hadany. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την ντομάτα και τον καπνό, καθώς ήχοι ανιχνεύθηκαν επίσης σε σιτάρι, καλαμπόκι, αμπέλια και κάκτους.

Επιστήμονες ηχογραφούν τους ήχους που εκπέμπουν ντομάτες / Credit: Ohad Lewin-Epstein

Η τεχνητή νοημοσύνη «μεταφράζει» τα φυτά

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ειδικά μικρόφωνα και αλγόριθμους Machine Learning για να αναλύσουν τις ηχογραφήσεις. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Τα υγιή φυτά είναι σχεδόν απόλυτα σιωπηλά.

Τα καταπονημένα φυτά εκπέμπουν 30 έως 50 ήχους την ώρα .

. Η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να ξεχωρίσει αν το φυτό «φώναζε» επειδή διψούσε ή επειδή είχε κοπεί!

Ποιος τα ακούει

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτοί οι ήχοι αποτελούν μια μορφή επικοινωνίας. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έντομα όπως οι νυχτοπεταλούδες μπορεί να χρησιμοποιούν αυτούς τους ήχους για να αποφασίσουν πού θα γεννήσουν τα αυγά τους.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι άλλα φυτά μπορεί να «ακούν» τους γείτονές τους. Αν ένα φυτό λάβει σήματα δυσφορίας και άγχους από ένα διπλανό του, μπορεί να προετοιμαστεί για την επερχόμενη απειλή. Αυτό συνδέεται με παλαιότερες έρευνες, που έδειξαν ότι τα φυτά κάνουν το νέκταρ τους πιο γλυκό όταν «ακούν» το ζουζούνισμα των επικονιαστών!

Επιστήμονες ηχογραφούν τους ήχους που εκπέμπει ένας κάκτος / Credit: Tel Aviv University

Από το εργαστήριο στο χωράφι

Η ανακάλυψη αυτή δεν έχει μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον, αλλά και πρακτικές εφαρμογές στη γεωργία. Στο μέλλον, οι αγρότες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν αισθητήρες ήχου για να γνωρίζουν ακριβώς πότε τα φυτά τους χρειάζονται πότισμα, βελτιώνοντας την απόδοση της άρδευσης.

