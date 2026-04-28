Μπορεί να μοιάζει με σενάριο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως είναι επιστημονικό γεγονός: τα φυτά εκπέμπουν ήχους όταν υποφέρουν. Έρευνα έχει αποδείξει ότι τα φυτά υπό πίεση «εκπέμπουν» ήχους, μεταφέροντας πληροφορίες για την κατάστασή τους στο περιβάλλον.
Αν και οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τους ακούσουμε χωρίς ειδικό εξοπλισμό, οι ήχοι αυτοί είναι αρκετά έντονοι. Οι ερευνητές τους παρομοιάζουν με το σκάσιμο των φυσαλίδων στο περιτύλιγμα συσκευασίας (bubble wrap).
Σύμφωνα με την επικεφαλής της μελέτης, Lilach Hadany από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, οι ήχοι αυτοί παράγονται κυρίως όταν τα φυτά:
Η ένταση των ήχων φτάνει τα 60-65 ντεσιμπέλ, δηλαδή όσο μια κανονική ανθρώπινη συνομιλία! Ωστόσο, επειδή εκπέμπονται σε πολύ υψηλές συχνότητες (υπέρηχοι), το αυτί μας δεν μπορεί να τους συλλάβει. «Ακόμα και σε ένα ήσυχο χωράφι, υπάρχουν ήχοι που μεταφέρουν πληροφορίες», εξηγεί η Hadany. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την ντομάτα και τον καπνό, καθώς ήχοι ανιχνεύθηκαν επίσης σε σιτάρι, καλαμπόκι, αμπέλια και κάκτους.
Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ειδικά μικρόφωνα και αλγόριθμους Machine Learning για να αναλύσουν τις ηχογραφήσεις. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:
Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτοί οι ήχοι αποτελούν μια μορφή επικοινωνίας. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έντομα όπως οι νυχτοπεταλούδες μπορεί να χρησιμοποιούν αυτούς τους ήχους για να αποφασίσουν πού θα γεννήσουν τα αυγά τους.
Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι άλλα φυτά μπορεί να «ακούν» τους γείτονές τους. Αν ένα φυτό λάβει σήματα δυσφορίας και άγχους από ένα διπλανό του, μπορεί να προετοιμαστεί για την επερχόμενη απειλή. Αυτό συνδέεται με παλαιότερες έρευνες, που έδειξαν ότι τα φυτά κάνουν το νέκταρ τους πιο γλυκό όταν «ακούν» το ζουζούνισμα των επικονιαστών!
Η ανακάλυψη αυτή δεν έχει μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον, αλλά και πρακτικές εφαρμογές στη γεωργία. Στο μέλλον, οι αγρότες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν αισθητήρες ήχου για να γνωρίζουν ακριβώς πότε τα φυτά τους χρειάζονται πότισμα, βελτιώνοντας την απόδοση της άρδευσης.
Διαβάστε επίσης:
Τα καλύτερα κανάλια στο YouTube για… γάτες (και η εξήγηση της επιστήμης γιατί τους αρέσουν)
Εντυπωσιακή ανακάλυψη: Εντοπίστηκαν 124 ναυάγια στο Στενό του Γιβραλτάρ
Διάστημα: Η πρώτη γραμμή άμυνας της Γης απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα
