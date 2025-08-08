Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

Την μεγαλύτερη τραγωδία που μπορεί να βιώσει άνθρωπος, ζει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης «έχασε» ξαφνικά την 34χρονη κόρη του, Λένα Σαμαρά.

Η Λένα Σαμαρά, το μεγαλύτερο παιδί του πρώην πρωθυπουργού, ένιωσε ξαφνικά χθες έντονη αδιαθεσία και ζάλη.

Διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο. Εκεί της έγινε η σύσταση να μεταβεί στον Ευαγγελισμό για εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις.

Αρχικά, της έγινε καρδιολογικός έλεγχος.

Η Λένα Σαμαρά όμως, κατέρρευσε ενώ οι γιατροί έπαιρναν το ιατρικό της ιστορικό: Εκδήλωσε επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε.

Γρήγορα η κατάσταση επιδεινώθηκε και η νεαρή γυναίκα υπέστη ανακοπή.

Πενήντα ολόκληρα λεπτά κράτησε η προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή, που δεν έφεραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς της ότι τόσο πρόωρα, τόσο ξαφνικά, η Λένα είχε φύγει από τη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά.

Είχε γεννηθεί έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών της, που είχε γίνει τον Μάιο του 1990 στην Πύλο, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Σαμαρά.

Το 1995, ο ερχομός του μοναχογιού τους, Κώστα συμπλήρωνε την οικογενειακή ευτυχία του πρώην πρωθυπουργού.

Όπως και ο πατέρας της (το 1970), η Λένα αποφοίτησε (το 2008) από το Κολλέγιο Αθηνών.

Στη συνέχεια σπούδασε στο πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, πολιτικός μηχανικός.

Ήταν πάντα στο πλευρό του πατέρα της, όμως το μυαλό της προσιδίαζε στη μητέρα της.

Η Ελένη- Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της πατρικής γιαγιάς της, Ελένης (Λένας) Ζάννα

