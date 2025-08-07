Θεσσαλονίκη: Κούρσα… τρόμου με ταξί για μία 21χρονη φοιτήτρια – Καταγγέλλει άγριο ξυλοδαρμό από τον οδηγό (videos)

Στιγμές τρόμου έζησε πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη μια 21χρονη φοιτήτρια, όταν επέλεξε να μετακινηθεί με ταξί από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει η νεαρή κοπέλα, ο οδηγός την ξυλοκόπησε απαιτώντας περισσότερα χρήματα από το νόμιμο κόμιστρο.

«Στις 21 Ιουλίου με επιβίβασε από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής μαζί με άλλους 4 και με προορισμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κοντά στην πλατεία Αντιγονιδών και ενώ πλησιάζαμε στον προορισμό μας, απαίτησε επιπλέον 20 ευρώ απ’ ό,τι έγραφε το ταξίμετρο (13,80 ευρώ) και όταν βγήκα έξω και αρνήθηκα να του τα δώσω, με έπιασε από τον λαιμό, με χτύπησε και με έριξε κάτω», είπε η 21χρονη Μαρία Νάντσεβα, προσερχόμενη στα δικαστήρια για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά.

Η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι εκτός από τα παραπάνω χρήματα που της ζήτησε, απαίτησε το ίδιο ποσό και από τους υπόλοιπους, τους οποίους μάλιστα επιβίβασε στο ταξί χωρίς να τη ρωτήσει και αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ήταν υπεράριθμοι.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, Κώστα Γραμματικό και Γεωργία Γεωργιάδου, κατατέθηκε μήνυση για το γεγονός, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έχουν ήδη δώσει τα στοιχεία της πινακίδας του αυτοκινήτου προκειμένου να εντοπιστεί ο οδηγός.

