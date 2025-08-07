search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 14:09
ΕΛΛΑΔΑ

07.08.2025 13:21

Θεσσαλονίκη: Κούρσα… τρόμου με ταξί για μία 21χρονη φοιτήτρια – Καταγγέλλει άγριο ξυλοδαρμό από τον οδηγό (videos)

07.08.2025 13:21
Στιγμές τρόμου έζησε πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη μια 21χρονη φοιτήτρια, όταν επέλεξε να μετακινηθεί με ταξί από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει η νεαρή κοπέλα, ο οδηγός την ξυλοκόπησε απαιτώντας περισσότερα χρήματα από το νόμιμο κόμιστρο.

«Στις 21 Ιουλίου με επιβίβασε από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής μαζί με άλλους 4 και με προορισμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κοντά στην πλατεία Αντιγονιδών και ενώ πλησιάζαμε στον προορισμό μας, απαίτησε επιπλέον 20 ευρώ απ’ ό,τι έγραφε το ταξίμετρο (13,80 ευρώ) και όταν βγήκα έξω και αρνήθηκα να του τα δώσω, με έπιασε από τον λαιμό, με χτύπησε και με έριξε κάτω», είπε η 21χρονη Μαρία Νάντσεβα, προσερχόμενη στα δικαστήρια για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά.

Η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι εκτός από τα παραπάνω χρήματα που της ζήτησε, απαίτησε το ίδιο ποσό και από τους υπόλοιπους, τους οποίους μάλιστα επιβίβασε στο ταξί χωρίς να τη ρωτήσει και αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ήταν υπεράριθμοι.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, Κώστα Γραμματικό και Γεωργία Γεωργιάδου, κατατέθηκε μήνυση για το γεγονός, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έχουν ήδη δώσει τα στοιχεία της πινακίδας του αυτοκινήτου προκειμένου να εντοπιστεί ο οδηγός.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο γρίφος του τζίτζικα

ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Αγροτικό έπεσε από γκρεμό 9 μέτρων στη παραλία της Σάντοβας – Σώος ο οδηγός

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Ήχησε το 112 -Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αγνοείται κολυμβήτρια, μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού με σκάφη και ελικόπτερο

LIFESTYLE

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Εμφανίστηκε με πατερίτσα σε συναυλία του στο Ναύπλιο

ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

