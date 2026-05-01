ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 12:18
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

01.05.2026 11:29

Το συγκινητικό «αντίο» πιλότου της Aegean μετά την τελευταία προσγείωση: Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής (video)

01.05.2026 11:29
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη (30/4) στην τελευταία προσγείωση πιλότου της Aegean σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Αθήνα.

Όπως ανακοίνωσε, παίρνει σύνταξη μετά από 45 χρόνια εργασίας.

«Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο», λέει ο πιλότος της Aegean στην αρχή του βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

«Είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους. Είμαι σίγουρος σαν κομμάτι αυτής της εταιρείας ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλειας στους αγαπημένους προορισμούς και τους ανθρώπους που σας περιμένουν», συμπλήρωσε.

@karafotiss @AEGEAN 🥹💙✈️🇬🇷 #aegeanairlines #aviation #greece ♬ som original – rhz

«Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής και εσείς ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου», κατέληξε ο πιλότος με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Αρκετοί ήταν οι χρήστες του tik tok που σχολίασαν το βίντεο.

«Τι γλυκός. Καλή σύνταξη να έχει ο άνθρωπος και καλή ζωή!!», «εγώ γιατί κλαίω», «πόσο συγκινητικό κ πράγματι πόσο εμπιστευόμαστε αυτούς τους ανθρώπους! Ακόμα κ αν δεν τους ξέρουμε. Τελικά κάποια επαγγέλματα είναι πραγματικά υπέροχα…». «πολύ συγκινητικό… να είναι καλά ο άνθρωπος να χαρεί με την οικογένειά του την συνταξιοδότησή του!!» ήταν μερικά από τα σχόλια στο βίντεο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 12:17
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 47χρονος απήγαγε και σκότωσε 5χρονο αυτόχθονο κορίτσι – Επεισόδια έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται (Video)

LIFESTYLE

Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: Zήλευα και ζηλεύω, έχω τους κωδικούς του στα social media

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίνα Αλίμου: Τραυματισμός 27χρονης τουρίστριας σε σκάφος – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

1 / 3