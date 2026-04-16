ΗΠΑ: Πιλότοι καταγράφηκαν να… νιαουρίζουν και να γαβγίζουν στον ασύρματο – Σε εξέλιξη έρευνα της FAA για το απίστευτο περιστατικό

Δύο πιλότοι δέχτηκαν επίπληξη, αφού φέρονται να χρησιμοποίησαν ήχους ζώων, και συγκεκριμένα νιαουρίσματα και γαβγίσματα, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας σε συχνότητα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, προκαλώντας την παρέμβαση της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.

Το περιστατικό εξελίχθηκε γρήγορα σε viral υπόθεση που προκάλεσε ποικίλες συζητήσεις.

Σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσιγκτον, το οποίο, όπως μετέδωσε το ABC News, ηχογραφήθηκε στις 12 Απριλίου, ένας από τους πιλότους ακούγεται να λέει «Νιάου, νιάου». Λίγο αργότερα, ο δεύτερος απαντά με γαβγίσματα, δημιουργώντας μια τουλάχιστον ασυνήθιστη ανταλλαγή μηνυμάτων στον ασύρματο.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επικοινωνίας, ακούγεται παρέμβαση με αυστηρό ύφος που τους καλεί σε επαγγελματική συμπεριφορά, με τη φράση «Πρέπει να φερθείτε επαγγελματικά», ενώ οι ήχοι συνεχίζονται. Σε επόμενη παρατήρηση, ακούγεται και η φράση «Γι’ αυτό πετάτε ακόμα με RJ» – αναφορά σε τζετ που συχνά χρησιμοποιείται από πιλότους στα πρώτα στάδια της καριέρας τους.

Οι αντιδράσεις και το πλαίσιο κανονισμών της FAA

Η FAA υπενθύμισε ότι οι κανονισμοί της απαγορεύουν στους πιλότους κάθε «μη απαραίτητη συνομιλία» όταν πετούν κάτω από τα 10.000 πόδια. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επικοινωνίες πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά σε ζητήματα που σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ η υπηρεσία εξετάζει όλες τις περιπτώσεις πιθανής παραβίασης κανονισμών, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Ο Ντένις Τάτζερ, πιλότος και εκπρόσωπος του συνδικάτου Allied Pilots που εκπροσωπεί πιλότους της American Airlines, σχολιάζοντας το γεγονός ανέφερε ότι δεν είναι άγνωστα τέτοια περιστατικά στη συχνότητα «φρουράς», η οποία προορίζεται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, τόνισε ότι «οτιδήποτε μολύνει το κλίμα με φτηνό χιούμορ ή οποιαδήποτε μορφή φαρσών δεν γίνεται δεκτό και πρέπει να σταματήσει», μιλώντας στο ABC News.

Από την πλευρά του ο Στιβ Άμπραχαμ, ο οποίος υπηρέτησε για τρεις δεκαετίες ως ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Τζον Κένεντι της Νέας Υόρκης, σημείωσε ότι τέτοιου είδους αστεϊσμοί θεωρούνται εκτός κανονισμών, ωστόσο τους προσέγγισε πιο χαλαρά, παρομοιάζοντάς τους με υπερβολικά μικρές παραβάσεις στην οδήγηση. Όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι σαν «να οδηγείς με 56 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 55. Ορισμένοι επαγγελματίες του κλάδου της αεροπορίας περιμένουν να είναι όλα απόλυτα τυπικά. Απλώς έκαναν ένα στιγμιαίο αστείο».

