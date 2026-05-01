Σοκ στον Εύοσμο: 5χρονος υπέστη ακρωτηριασμό δαχτύλου σε νηπιαγωγείο

Σοκ προκαλεί το σοβαρό ατύχημα, που σημειώθηκε -το πρωί της Πέμπτης- σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτελέσμα να υποστεί ακρωτηριασμό δακτύλου 5χρονο παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην κεντρική είσοδο της σχολικής μονάδας, όταν συμμαθητής του έκλεισε την πόρτα την ώρα του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να πιαστεί το δάχτυλό του στην πόρτα και να προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο 5χρονος υπέστη ακρωτηριασμό της πρώτης φάλαγγας στο δείκτη και μεταφέρθηκε για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την υποβολή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

