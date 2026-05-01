«Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι»: Σήμερα η κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου

Σε κλίμα οδύνης, συγγενείς, συμμαθητές και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με το πατίνι του, στα Μακρίσια Ηλείας

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων και όλοι θα βρεθούν εκεί για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, όταν ο 13χρονος στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο αυτοκίνητο, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με το διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο φίλος του 13χρονου, ο οποίος προπορευόταν με άλλο πατίνι, έκανε ελιγμό και πέρασε μπροστά από το αυτοκίνητο. Ο Κωνσταντίνος, όμως, δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως. Το παιδί μεγάλωνε με τον πατέρα του, τη γιαγιά του και τον παππού του.

Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Συγκλονίζουν οι γονείς του

Τραγική φιγούρα είναι ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος έφτασε αμέσως στο σημείο και αντίκρισε τον γιο του.

«Ρε bro, δεν είσαι ωραίος. Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί μου και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα. Είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μία προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_4_2026», έγραψε.

«Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου». Με αυτά τα λόγια που ραγίζουν καρδιές τον αποχαιρέτησε η μητέρα του. «Καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό…», πρόσθεσε, ενώ σε άλλα ανάρτηση έγραψε: «Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου … Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…».

Πρωτομαγιά: Απεργιακές συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Θεσσαλονίκη: Στο ΑΧΕΠΑ ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ μετά από προπηλακισμό – Τι καταγγέλουν οι Πρυτανικές Αρχές

Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βαμβακιού στον Ορχομενό Βοιωτίας (Photos/Video)





