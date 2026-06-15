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15.06.2026 22:05

Η… άβολη χειραψία Τραμπ με την Μπριζίτ Μακρόν στο Εβιάν – Το στιγμιότυπο που συζητήθηκε (Video)

15.06.2026 22:05
trump-macrons

Στο Εβιάν της Γαλλίας βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της συνόδου της ομάδας G7, όπου κατέφθασε χωρίς τη σύζυγό του Μελάνια, σε αντίθεση με άλλους ηγέτες που συνοδεύονταν από τις οικογένειές τους.

Την υποδοχή των συμμετεχόντων ανέλαβαν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και η σύζυγός του, Μπριζίτ, που υποδέχονταν διαδοχικά τους επικεφαλής των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μετά τον χαιρετισμό του με τον Μακρόν, ο Τραμπ άπλωσε το χέρι του για να χαιρετήσει την Μπριζίτ Μακρόν. Η επαφή των δύο διήρκεσε περίπου 13 δευτερόλεπτα, καθώς ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να μην αποσύρει το χέρι του, και μάλιστα να τραβά το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν προς το μέρος του, διατηρώντας τη χειραψία για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια άφησε το χέρι της, με την Μπριζίτ Μακρόν να «απαντά» με ένα συγκρατημένο χαμόγελο, ενώ η διαδικασία της υποδοχής συνεχίστηκε κανονικά, καθώς στην ουρά περίμεναν ήδη και άλλοι ηγέτες.

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