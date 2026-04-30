ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 00:41
30.04.2026 23:45

Θεσσαλονίκη: Στο ΑΧΕΠΑ ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ μετά από προπηλακισμό – Τι καταγγέλουν οι Πρυτανικές Αρχές

30.04.2026 23:45
aristoteleio apth thessaloniki

Επίθεση σε βάρος του αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβου Μιχαηλίδη, καταγγέλλουν οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρυτανείας, ο αντιπρύτανης προπηλακίστηκε εντός του κτιρίου Διοίκησης από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, «υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ», με στόχο την ακύρωση ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου για τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών.

Η καταγγελία των Πρυτανικών Αρχών

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε εντός του κτιρίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε ως αποτέλεσμα ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Οι Πρυτανικές Αρχές χαρακτηρίζουν τη σημερινή επίθεση κατά του αντιπρύτανη «απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια», η οποία, όπως αναφέρουν, στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Αφορμή ο Κανονισμός των Φοιτητικών Εστιών

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο προπηλακισμός έγινε από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, «υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ», με στόχο την ακύρωση συλλογικής, ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών.

Η Πρυτανεία του ΑΠΘ σημειώνει ότι η ενέργεια αυτή «παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας», υπογραμμίζοντας πως οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και «δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις».

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με τις Πρυτανικές Αρχές, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

«Μηδενική ανοχή» από τις Πρυτανικές Αρχές

Οι Πρυτανικές Αρχές τονίζουν ότι τέτοια φαινόμενα «δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο» και κάνουν λόγο για «ισχνή μειοψηφία» που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι τέτοιες συμπεριφορές προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία.

Παράλληλα, οι Πρυτανικές Αρχές δηλώνουν ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του.

«Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική», σημειώνουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο «οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών» και «όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής».

Ανακοίνωση από την Αναρχική Συνέλευση Φοιτητών Φοιτητριών

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η Αναρχική Συνέλευση Φοιτητών Φοιτητριών, κάνοντας λόγο για «παρέμβαση» στον αντιπρύτανη και ζητώντας να μην υπάρξει καμία έξωση.

