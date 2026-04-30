search
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 21:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.04.2026 21:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την καταπολέμηση τουρκικών συμμοριών που δρουν στην Ελλάδα – Τρεις συλλήψεις

30.04.2026 21:00
xeiropedes

Στη σύλληψη τριών Τούρκων υπηκόων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4), οι οποίοι κατηγορούνται για κατά περίπτωση παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση τουρκικών εγκληματικών δικτύων που δρουν στην Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 3,54 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ διαπιστώθηκε ότι δύο από τους συλληφθέντες δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος τους θα επιβληθεί το μέτρο της διοικητικής απέλασης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
13xronos-ileia-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

spilios-livanos
MIDDLE_EAST_WAR_NEW
stolos_gaza_new
xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την καταπολέμηση τουρκικών συμμοριών που δρουν στην Ελλάδα – Τρεις συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
dora pavlopoulos farantouris tzakri
albaffo
dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 21:27
13xronos-ileia-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Ηλεία: Συμμαθητές του 13χρονου αφήνουν λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε με το πατίνι – Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» (Videos)

spilios-livanos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικροπολιτική σκοπιμότητα καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ ο Σπήλιος Λιβανός

MIDDLE_EAST_WAR_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Στο φουλ οι προετοιμασίες για επανέναρξη του πολέμου από το Ισραήλ, στρατιωτικά σχέδια από τις ΗΠΑ – Για απάντηση με «πρωτοφανή πλήγματα» απειλεί το Ιράν

1 / 3