Ηλεία: Ανείπωτη θλίψη για τον 13χρονο Κωνσταντίνο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε πατίνι – «Δεν μας φταίει κανένας», λέει η οικογένεια

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τα Μακρίσια Ηλείας, μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε πατίνι. Συγγενείς και φίλοι αδυνατούν να πιστέψουν την απώλεια, με τη γιαγιά του να περιγράφει μια οικογένεια «διαλυμένη». Όπως υποστηρίζει, το παιδί συνήθιζε να κινείται γρήγορα με το πατίνι, σημειώνοντας ότι «δεν μας φταίει κανένας απολύτως». Την ίδια στιγμή, η μητέρα του μιλά για ένα παιδί-«άγγελο», λέγοντας πως «τον ζήλεψε ο Θεός».

Το πατίνι, σύμφωνα με τη γιαγιά, ήταν δώρο της οικογένειας, και ο μικρός χρησιμοποιούσε συνεχώς. «Το πατίνι το έκανε δώρο η οικογένεια. Το έπαιρνε συνέχεια. Το έπαιρνε συνέχεια και ξέφευγε και με την ταχύτητα, όπως κανένα παιδάκι δεν προσέχει. Όλα τα παιδάκια τρέχουν», ανέφερε στο Mega. «Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», πρόσθεσε η ίδια.

Αναφερόμενη στις συνθήκες του δυστυχήματος, εξήγησε ότι ο δρόμος ήταν στενός, με ένα όχημα σταθμευμένο, ενώ το αυτοκίνητο που χτύπησε τον 13χρονο δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα λόγω της γειτονιάς. Όπως είπε, «ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Στενός ο δρόμος. Το άλλο εν κινήσει, αργά πήγαινε, δεν πήγαινε γρήγορα ο άνθρωπος, γιατί ήταν μέσα σε γειτονιά. Προσπέρασε το ένα πατίνι, έκανε τον ελιγμό και ο Κωνσταντίνος έτυχε την ώρα που ήταν παράλληλα με το σταθμευμένο και δεν είχε χώρο».

Παρά τον ανείπωτο πόνο, η οικογένεια δεν στρέφεται κατά του οδηγού, τονίζοντας πως και εκείνος βιώνει τη δική του τραγωδία. «Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα, εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», τόνισε η γιαγιά του 13χρονου.

«Τον ζήλεψε ο Θεός, ήταν ένας άγγελος»

Από την πλευρά της, η μητέρα του 13χρονου περιέγραψε τον Κωνσταντίνο ως ένα παιδί γεμάτο καλοσύνη, λέγοντας: «Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος. Είχα πολύ καλές σχέσεις και το έπαιρνα. Το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου».

«Ο μικρούλης μου, πάντα ήθελε πατίνι», είπε η ίδια, μεταξύ άλλων.

Οι δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα

Ο θείος του 13χρονου περιέγραψε όσα αντίκρισε όταν έφτασε στο σημείο, λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση: «Την ώρα που έφτασα εγώ, στα τρία λεπτά δηλαδή, δεν είχε καθόλου αισθήσεις σχεδόν το παιδί. Φώναζε, φώναζε (ο πατέρας), το παιδί δεν αντιδρούσε καθόλου. Ήρθανε τα ασθενοφόρα. Του βάλανε το μηχάνημα εκεί πέρα. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από μία, μιάμιση ώρα μας είπαν ότι τελικά ήταν νεκρό από την ώρα που πήγε. Ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, γιατί είχε περάσει πρώτα και άλλο πατίνι μπροστά από τον πιτσιρικά τον δικό μας, ψιλοσάστισε γιατί εντάξει χωριό είναι, όταν τρέχουν με τα πατίνια, ξέρεις τώρα».

Από την πλευρά του, οικογενειακός φίλος επισήμανε πως ο οδηγός δεν φέρει ευθύνη, περιγράφοντας τις συνθήκες: «Στον δρόμο του πήγαινε το άλλο αυτοκίνητο. Δεν έχει καμία ευθύνη. Και μάλιστα πολύ αργά. Δεν μπορείς να τρέξεις εκεί. Είναι στενός δρόμος του χωριού. Μπαίνοντας στο χωριό είναι κατηφόρα. Είχε αναπτύξει ήδη ταχύτητα. Ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο δεξιά και αυτός έκανε αριστερά χωρίς να δει ότι ερχόταν αμάξι».

Ο ίδιος τόνισε πως ο Κωνσταντίνος ήταν μοναχοπαίδι, με τον πατέρα του να αφιερώνει τη ζωή του σε εκείνον. «Ήταν μάνα και πατέρας», είπε, προσθέτοντας ότι: «Για αυτόν δούλευε. Για αυτόν. Δεν του χάλαγε χατίρι. Για αυτόν. Ήταν κύριος, και αυτός, και το παιδάκι».

Το σπαρακτικό «αντίο» του πατέρα

Σε μια ανάρτηση που συγκλονίζει, ο πατέρας του 13χρονου αποχαιρέτησε τον γιο του γράφοντας: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025».

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

