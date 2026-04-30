ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 19:48
30.04.2026 18:34

Επίθεση 89χρονου στο Πρωτοδικείο: Μαρτυρία-σοκ τραυματία – Μπήκε στον φωταγωγό για να γλιτώσει

30.04.2026 18:34
Τις στιγμές τρόμου που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης, 28/4, στο Πρωτοδικείο, όταν ο 89χρονος άνοιξε πυρ με καραμπίνα, αφήνοντας πίσω του τραυματίες και δημιουργώντας πανικό, περιέγραψε μία από τους τέσσερις υπαλλήλους που τραυματίστηκαν στον χώρο μιλώντας στο Live News.

Η γραμματέας του Πρωτοδικείου ανακάλεσε τις δραματικές στιγμές της επίθεσης με την ίδια να αναφέρει αρχικά: «Άκουσα δύο κρότους σαν πυροβολισμούς και μύρισε μπαρούτι».

«Εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα από πού έρχονταν. Άκουσα τη συνάδελφο που φώναζε και έπεσε κάτω. Σηκώθηκα για να φύγω και είδα μια αντρική φιγούρα που κρατούσε ένα όπλο σαν καραμπίνα προς το πάτωμα. Τότε έστριψα και μπήκα στον φωταγωγό και από εκεί βγήκα έξω», συνέχισε.

Βγαίνοντας από το κτίριο, διαπίστωσε πως είχε τραυματιστεί: «Έξω είδα ότι αιμορραγούσα πολύ από το αριστερό μου πόδι. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μου είπαν ότι έχω θραύσματα από σκάγια στο πόδι μου».

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση του 89χρονου το πρωί της Τρίτης είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά πέντε ανθρώπων: Ενός υπαλλήλου στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και τεσσάρων εργαζομένων στο Πρωτοδικείο.

Ο 89χρονος, μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

