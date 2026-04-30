ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 17:46
30.04.2026 16:33

Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε επίδοξο διαρρήκτη – Του επιτέθηκε με κατσαβίδι, αλλά κατάφερε να τον αφοπλίσει

30.04.2026 16:33
Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε επ’ αυτοφώρω έναν 34χρονο για απόπειρα διάρρηξης σε αποθήκες πολυκατοικίας στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε μεταμεσονύκτιες ώρες της 26ης Απριλίου, όταν ο 34χρονος, μαζί με συνεργό του που είχε ρόλο «τσιλιαδόρου», παραβίασε την κεντρική είσοδο πολυκατοικίας και εισήλθε στον υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται οι αποθήκες των ενοίκων.

Ο δράστης έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, που υπηρετεί στην ‘Αμεση Δράση και είναι ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει. Ο 34χρονος τότε κινήθηκε απειλητικά εναντίον του, κρατώντας κατσαβίδι.

Ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αστυνομικός, παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να ακινητοποιήσει και να αφοπλίσει τον δράστη. Στη συνέχεια, αστυνομικοί της ‘Αμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο τον προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, που επελήφθη προανακριτικά.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα, ενώ αναζητείται και ο συνεργός του. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων κατσαβίδια, κλειδιά, πένσα και φακός.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον – Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες

Αμπελόκηποι: Εικόνες φρίκης στο παράνομο γηροκομείο – κολαστήριο, η υπεύθυνη απειλούσε να πετάξει τις ηλικιωμένες στα σκουπίδια

Ηλεία: Ο σπαρακτικός αποχαιρετισμός της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι – «Καλό μου παιδάκι»





Γερμανία: Ελεύθερος στα ανοιχτά της Βόρειας Θάλασσας μετά από 29 ημέρες ο «Τίμι», η φάλαινα

ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Νεκρός ομογενής αστυνομικός από πυρά κακοκοποιού – Πένθος στη γειτονιά όπου υπηρετούσε (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια: Kίνδυνος …χωρίς φρένο – Τι προβλέπει ο νόμος για τα όρια ταχύτητας, 150 παιδιά έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο

ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Ζάκυνθο: Πλοίο με πάνω από 670 επιβάτες προσέκρουσε ενώ έδενε στο λιμάνι

ΕΛΛΑΔΑ

Μπούγας για πυροβολισμούς στο Εφετείο: Όπου υπάρχουν κενά ασφαλείας θα συμπληρωθούν

ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

CUCINA POVERA

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο

CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 17:43
Γερμανία: Ελεύθερος στα ανοιχτά της Βόρειας Θάλασσας μετά από 29 ημέρες ο «Τίμι», η φάλαινα

ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Νεκρός ομογενής αστυνομικός από πυρά κακοκοποιού – Πένθος στη γειτονιά όπου υπηρετούσε (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια: Kίνδυνος …χωρίς φρένο – Τι προβλέπει ο νόμος για τα όρια ταχύτητας, 150 παιδιά έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο

