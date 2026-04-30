Ηλεία: Ο σπαρακτικός αποχαιρετισμός της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι – «Καλό μου παιδάκι»

Τον θρήνο και την οδύνη της για τον θάνατο του μόλις 13 ετών γιου της, που σκοτώθηκε στην Ηλεία μετά από τροχαίο ενώ επέβαινε σε πατίνι, εξέφρασε η μητέρα του με ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό στα social media.

«Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13?μονάκριβε Κωνσταντίνε μου… Καλό παράδεισο άγγελε μου… Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω..29/04/2026…. Καλό μου παιδάκι…».

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο στα Μακρίσια, όταν το παιδί, στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα σταθμευμένο όχημα, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο, που μετέφερε τον 13χρονο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες, ο μικρός Κωνσταντίνος δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

