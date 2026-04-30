ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:36
30.04.2026 13:24

Στον ανακριτή ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο – Θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

30.04.2026 13:24
Το κατώφλι της 3ης τακτικής ανακρίτριας πέρασε ο 89χρονος πιστολέρο που τραυμάτισε με την καραμπίνα τους πέντε ανθρώπους σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπερήλικας έχει επιλέξει να μην απολογηθεί με υπόμνημα, αλλά να περιγράψει το σχέδιο που οργάνωσε προκειμένου «να κάνει ντόρο», καθώς θεωρούσε πως επί σειρά ετών τον κορόιδευαν και δεν του έδιναν τη σύνταξη που θεωρούσε ότι δικαιούται.

Ο 89χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τρία κακουργήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, και έξι πλημμελήματα, αρνείται τις κατηγορίες όπως του αποδίδονται, ισχυριζόμενος πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Μάλιστα, φέρεται να ζητά συγγνώμη για τους τραυματισμούς των πέντε ανθρώπων, ενώ μέσω των συνηγόρων του θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.αρνείται τις κατηγορίες όπως του αποδίδονται, ισχυριζόμενος πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:36
BUSINESS

Η σημασία των υποδομών στην ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ

ΚΟΣΜΟΣ

Κάρολος και Καμίλα τελειώνουν την «αγγαρεία» με Τραμπ και φεύγουν για… Βερμούδες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Samsung: Το δράμα της διαδοχής – Ο κληρονόμος, η φυλακή και το τέλος μιας οικογενειακής αυτοκρατορίας

