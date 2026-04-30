Το κατώφλι της 3ης τακτικής ανακρίτριας πέρασε ο 89χρονος πιστολέρο που τραυμάτισε με την καραμπίνα τους πέντε ανθρώπους σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπερήλικας έχει επιλέξει να μην απολογηθεί με υπόμνημα, αλλά να περιγράψει το σχέδιο που οργάνωσε προκειμένου «να κάνει ντόρο», καθώς θεωρούσε πως επί σειρά ετών τον κορόιδευαν και δεν του έδιναν τη σύνταξη που θεωρούσε ότι δικαιούται.

Ο 89χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τρία κακουργήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, και έξι πλημμελήματα, αρνείται τις κατηγορίες όπως του αποδίδονται, ισχυριζόμενος πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Μάλιστα, φέρεται να ζητά συγγνώμη για τους τραυματισμούς των πέντε ανθρώπων, ενώ μέσω των συνηγόρων του θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Διαβάστε επίσης

Βέροια: Ζευγάρι τα έκανε γυαλιά-καρφιά σε κατάστημα της ΔΥΠΑ γιατί δεν ενημερώθηκαν για το πότε θα πληρωθούν ένα επίδομα

Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα: Τραυματισμός 59χρονου σε ναυπηγείο

Φωτιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και 4 αεροσκάφη (videos)