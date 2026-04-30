Ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 33 ετών, συνελήφθη μετά από επεισόδιο που προκάλεσε στο κατάστημα της ΔΥΠΑ στη Βέροια.

Το επεισόδιο έγινε χθες, Τετάρτη (29/4), με το ζευγάρι να ζητά ενημέρωση για το πότε θα πληρωθεί ένα επίδομα που δικαιούται. Οι υπάλληλοι ωστόσο τους απάντησαν ότι θα πληρωθούν στις 9 Μαΐου. Η απάντηση δεν τους κάλυψε καθώς είπαν στον υπάλληλο ότι το ίδιο επίδομα έχουν παραλάβει φίλοι τους κι αυτοί όχι και ζητούσαν επίμονα να το πάρουν.

Οταν διαπίστωσαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, άρχισαν να βιαιοπραγούν κατά των υπαλλήλων και στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές στο κατάστημα.

Εργαζόμενοι της υπηρεσίας κάλεσαν την αστυνομία, που συνέλαβε το ζευγάρι, το οποίο σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

