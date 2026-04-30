ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:35
30.04.2026 13:03

Βέροια: Ζευγάρι τα έκανε γυαλιά-καρφιά σε κατάστημα της ΔΥΠΑ γιατί δεν ενημερώθηκαν για το πότε θα πληρωθούν ένα επίδομα

30.04.2026 13:03
Ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 33 ετών, συνελήφθη μετά από επεισόδιο που προκάλεσε στο κατάστημα της ΔΥΠΑ στη Βέροια.

Το επεισόδιο έγινε χθες, Τετάρτη (29/4), με το ζευγάρι να ζητά ενημέρωση για το πότε θα πληρωθεί ένα επίδομα που δικαιούται. Οι υπάλληλοι ωστόσο τους απάντησαν ότι θα πληρωθούν στις 9 Μαΐου. Η απάντηση δεν τους κάλυψε καθώς είπαν στον υπάλληλο ότι το ίδιο επίδομα έχουν παραλάβει φίλοι τους κι αυτοί όχι και ζητούσαν επίμονα να το πάρουν.

Οταν διαπίστωσαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, άρχισαν να βιαιοπραγούν κατά των υπαλλήλων και στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές στο κατάστημα.

Εργαζόμενοι της υπηρεσίας κάλεσαν την αστυνομία, που συνέλαβε το ζευγάρι, το οποίο σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:35
eydap-psitaleia
BUSINESS

Η σημασία των υποδομών στην ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ

charles_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Κάρολος και Καμίλα τελειώνουν την «αγγαρεία» με Τραμπ και φεύγουν για… Βερμούδες

samsung
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Samsung: Το δράμα της διαδοχής – Ο κληρονόμος, η φυλακή και το τέλος μιας οικογενειακής αυτοκρατορίας

