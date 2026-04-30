Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική έπειτα από κλήση για φωτιά στην Πάρνηθα, σε σημείο κάτω από το καζίνο.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση.

Επί τόπου επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 95 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν ότι η εστία μαίνεται σε δύσβατο σημείο σε μια χαράδρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να προσεγγίσουν το μέτωπο και να επιχειρήσουν την κατάσβεση, παρά τη δύσκολη μορφολογία του εδάφους.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι, του δήμου Αχαρνών #Αττική. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» #ΣμηΕΑ ΠΣ Αττικής, 22 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

