Κακοκαιρία: Στα λευκά η Πάρνηθα την πρώτη μέρα της άνοιξης (Photos)

Η πρώτη ημέρα της άνοιξης ήρθε με μια εικόνα που ξένισε, καθώς η Πάρνηθα καλύφθηκε από χιόνι, θυμίζοντας περισσότερο χειμώνα, παρά την έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου.

Η κακοκαιρία που επηρέασε την Αττική προκάλεσε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά, μεταμορφώνοντας το φυσικό τοπίο.

Το βουνό «ντύθηκε» στα λευκά, με το χιόνι να σκεπάζει δρόμους, δέντρα και κορυφές. Το σκηνικό αυτό δημιουργεί μια σπάνια αντίθεση με την εποχή, επιβεβαιώνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες μπορούν να παρουσιάσουν έντονες μεταβολές ακόμη και σε περιόδους που συνήθως χαρακτηρίζονται από πιο ήπιο κλίμα.

Το φαινόμενο τράβηξε το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών και φωτογράφων, οι οποίοι έσπευσαν στην Πάρνηθα για να απαθανατίσουν το ιδιαίτερο αυτό θέαμα, όπου η άνοιξη συνυπάρχει με εικόνες βγαλμένες από τον βαθύ χειμώνα.

