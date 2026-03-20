Εργατικό δυστύχημα στο Μέτσοβο: Εργάτης έπεσε από ύψος 50 μέτρων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε 50χρονος εργαζόμενος στο στο Βοτονόσι του Δήμου Μετσόβου το πρωί της Παρασκευής (21/3).
Ο 50χρονος απασχολούνταν στην εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ», υπεργολάβο του ΟΤΕ, και εκτελούσε εργασίες μετακίνησης καλωδίου από κατοικία.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας έπεσε από ύψος περίπου 7 μέτρων, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.
Στο σημείο βρέθηκαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, που κατήγγειλαν την ανυπαρξία των αναγκαίων μέτρων προστασίας και την εντατικοποίηση της δουλειάς.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Έξαρχος, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο δήλωσε ότι τα μέτρα ασφάλειας ήταν ελλιπή.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.