Εργατικό δυστύχημα στο Μέτσοβο: Εργάτης έπεσε από ύψος 50 μέτρων

Τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε 50χρονος εργαζόμενος στο στο Βοτονόσι του Δήμου Μετσόβου το πρωί της Παρασκευής (21/3).

Ο 50χρονος απασχολούνταν στην εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ», υπεργολάβο του ΟΤΕ, και εκτελούσε εργασίες μετακίνησης καλωδίου από κατοικία.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας έπεσε από ύψος περίπου 7 μέτρων, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο βρέθηκαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, που κατήγγειλαν την ανυπαρξία των αναγκαίων μέτρων προστασίας και την εντατικοποίηση της δουλειάς.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Έξαρχος, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο δήλωσε ότι τα μέτρα ασφάλειας ήταν ελλιπή.

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από έφοδο στην γκαλερί του: Τον «έκαψε» βίντεο με Ευαγγέλιο του 1700, βρέθηκαν και πλαστοί πίνακες

Ξεκινά τη Δευτέρα 23 Μαρτίου η δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους και πάνω από 350 μάρτυρες

Βέροια: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 20χρονος που ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Πώς έφτασαν στα ίχνη του