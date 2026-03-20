search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 17:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από έφοδο στην γκαλερί του: Τον «έκαψε» βίντεο με Ευαγγέλιο του 1700, βρέθηκαν και πλαστοί πίνακες

Στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, που διατηρεί γκαλερί στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, μετά από έφοδο στην επιχείρησή του.

Νωρίτερα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε έφοδο σε αποθήκη της γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου, που βρίσκεται στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή αποτέλεσε ένα βίντεο που ανέβασε ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός και από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, στο οποίο φέρεται να απεικονιζόταν ένα Ευαγγέλιο του 1700. Στην ανάρτηση του γκαλερίστα στα κοινωνικά δίκτυα  ο Γιώργος Τσαγκαράκης ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα.

Στο βίντεο, που πλέον δεν είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων, ο Γιώργος Τσαγκαράκης ανέφερε παρουσιάζοντας το Ευαγγέλιο ότι πρόκειται για μουσειακό αντικείμενο που κοστολογείται από 8.000 έως 10.000 ευρώ, αλλά όπως τόνιζε η δική του εκτίμηση ήταν πως πρόκειται για αντικείμενο «ΑΑ», δηλαδή «Ανεκτίμητης Αξίας».

Η παρουσίαση διήρκεσε μόλις 6 λεπτά αλλά ήταν και αυτή κινητοποίησε τις αρχές και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ώστε να προχωρήσει στην έφοδο στη γνωστή γκαλερί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν χρήματα, περίπου 150.000 ευρώ και πίνακες, πάνω από 500, οι οποίοι ελέγχονται για το αν είναι πλαστοί. Να σημειωθεί ότι και το Ευαγγέλιο ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

