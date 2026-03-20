Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε πάρκο της πόλης

Ένας άνδρας 49 ετών, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/3/26) χωρίς τις αισθήσεις του σε πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γοργοποτάμου και Αμφικτυόνων στη Λαμία.
Σύμφωνα με το LamiaReport, τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι, λίγο πριν τις 7 το πρωί και μετά το πρώτο σοκ ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια. Δυστυχώς, για τον άτυχο άνδρα ήταν αργά και απλά στο Νοσοκομείο Λαμίας διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έφτασε στο χώρο προκειμένου να συλλέξει στοιχεία.
Σύμφωνα με το LamiaReport, το ΑΤ Λαμίας ανέλαβε την προανάκριση, έχοντας αποκλείσει την τέλεση εγκληματικής ενέργειας.
Ο 49χρονος σύμφωνα με το ρεπορτάζ ήταν άτομο που πάλευε χρόνια με τα ναρκωτικά.
Παραγγέλθηκε ωστόσο η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
