Αδιανόητα πράγματα! Σπιτονοικοκύρης απείλησε ενοικιαστή με… τσεκούρι (video)

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε βάρος ενός 56χρονου ενοικιαστή σπιτιού, τον οποίο απείλησε με τσεκούρι ο ιδιοκτήτης, λέγοντας πως θα τον σκοτώσει εάν δεν του δώσει τα χρήματα που υποτίθεται ότι του χρωστούσε.

Την ώρα που ο ενοικιαστής ήταν στο διαμέρισμα και κοιμόταν, ξαφνικά άκουσε έναν θόρυβο, και αντίκρισε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος κρατούσε ένα τσεκούρι και τον απείλησε, προφασιζόμενος πως του όφειλε ενοίκια, ενώ ο ενοικιαστής σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha όχι μόνο δεν χρωστούσε αλλά είχε μάλιστα προπληρώσει τρεις μήνες.

«Κοιμόμουν, μου λέει “σήκω πάνω, αύριο αν δεν μου φέρεις 200 ευρώ θα σε σκοτώσω“, και τον ρώτησα γιατί, και του εξήγησα πως πρώτα θα έρθει ο λογαριασμός και μετά θα πληρώσω. Φοβήθηκα και πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία» ανέφερε ο ενοικιαστής, μιλώντας στον Alpha.

Όταν έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο, συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και καταδικάστηκε.

