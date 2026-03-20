Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης

Σημαντική εξέλιξη προέκυψε στην υπόθεση της άγριας επίθεσης σε βάρος της 24χρονης στη Βέροια, καθώς ένας άνδρας προσήχθη και εξετάζεται ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό της νεαρής γυναίκας, η οποία είχε εντοπιστεί βαριά χτυπημένη στη Βέροια.

Κατά πληροφορίες, η προσαγωγή του άνδρα έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής 20/3 και μέχρι αυτή την ώρα εξετάζεται ως ύποπτος από αστυνομικούς της Ασφάλειας Βέροιας.

Η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, μέσα σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα.

Από την πρώτη στιγμή διαπιστώθηκε η κρισιμότητα της κατάστασής της, ενώ μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Στην κατοχή της βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα και χρήματα, απομακρύνοντας έτσι το ενδεχόμενο της ληστείας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται εξονυχιστικά καθώς ενδέχεται να δώσει κρίσιμα στοιχεία για τις τελευταίες επαφές και κινήσεις της…

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, επιχειρώντας να φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν η 24χρονη βρεθεί σε τόσο άσχημη κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

Βέροια: «Ερευνάται το κινητό της, υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις» – Θρίλερ με την 24χρονη που βρέθηκε χτυπημένη σε πιλοτή

Ηράκλειο: Βιαζόταν ο μικρός! 21χρονη γέννησε στο ασθενοφόρο, καθ’ οδόν για το νοσοκομείο

Σεισμός τα ξημερώματα στην Ηλεία