ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 12:32
20.03.2026 11:28

Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης

Σημαντική εξέλιξη προέκυψε στην υπόθεση της άγριας επίθεσης σε βάρος της 24χρονης στη Βέροια, καθώς ένας άνδρας προσήχθη και εξετάζεται ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό της νεαρής γυναίκας, η οποία είχε εντοπιστεί βαριά χτυπημένη στη Βέροια.

Κατά πληροφορίες, η προσαγωγή του άνδρα έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής 20/3 και μέχρι αυτή την ώρα εξετάζεται ως ύποπτος από αστυνομικούς της Ασφάλειας Βέροιας.

Η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, μέσα σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα.

Από την πρώτη στιγμή διαπιστώθηκε η κρισιμότητα της κατάστασής της, ενώ μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Στην κατοχή της βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα και χρήματα, απομακρύνοντας έτσι το ενδεχόμενο της ληστείας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται εξονυχιστικά καθώς ενδέχεται να δώσει κρίσιμα στοιχεία για τις τελευταίες επαφές και κινήσεις της…

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, επιχειρώντας να φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν η 24χρονη βρεθεί σε τόσο άσχημη κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

Βέροια: «Ερευνάται το κινητό της, υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις» – Θρίλερ με την 24χρονη που βρέθηκε χτυπημένη σε πιλοτή

Ηράκλειο: Βιαζόταν ο μικρός! 21χρονη γέννησε στο ασθενοφόρο, καθ’ οδόν για το νοσοκομείο

Σεισμός τα ξημερώματα στην Ηλεία

Το ABC ακυρώνει το «The Bachelorette» – Διέρρευσε βίντεο με την πρωταγωνίστρια της σεζόν να ασκεί βία στον πρώην σύντροφό της

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα «45άρια» – Απόφαση για έκτιση ποινής κατ’ οίκον αλλά… ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

Χριστοδουλίδης στο Bloomberg: Πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

Ο Γερουλάνος «παίρνει θέση» ενόψει συνεδρίου: Διαφωνώ κάθετα με τη συνεργασία με ΝΔ

ΣτΕ: Ναι στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και στην υιοθεσία παιδιών από αυτά

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

Απίστευτη γκάφα: Πώς το τζόκινγκ ενός Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ»

Ο Κλίντον και η ελπίδα για ειρήνη, τα Τέμπη, οι δικαστικές περιπέτειες της ΝΔ και ο Μακάριος, τα κληρονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεδριακά του ΠΑΣΟΚ 

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

