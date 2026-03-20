Ηράκλειο: Βιαζόταν ο μικρός! 21χρονη γέννησε στο ασθενοφόρο, καθ’ οδόν για το νοσοκομείο

Μέσα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήρθε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι το απόγευμα της Πέμπτης (19/3), όταν 21χρονη μητέρα γέννησε καθ’ οδόν για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Πρόκειται για ένα υγιέστατο αγοράκι, το τρίτο παιδί της οικογένειας που κατοικεί στο Ασήμι. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χάρακα με έντονες ωδίνες, όπου γιατρός και μαία διαπίστωσαν ότι ο τοκετός ήταν άμεσος και ξεκίνησε η διακομιδή της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πριν το ασθενοφόρο φτάσει στην περιοχή των Αρμανωγείων, το μωρό γεννήθηκε μέσα στο όχημα, με τη βοήθεια της μαίας και του γιατρού που τη συνόδευαν.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου 30 λεπτά μετά τον τοκετό, μητέρα και νεογνό μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαιευτική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η μαία Ελένη Χριστοδουλάκη, ο οδηγός ασθενοφόρου Γεώργιος Ποταμιανάκης και ο ιατρός Εμμανουήλ Δουλγεράκης από το Κέντρο Υγείας Χάρακα.

