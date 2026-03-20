ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 10:33
Κατερίνη: Της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 80.000 ευρώ, με το πρόσχημα της διαρροής ρεύματος – Μία σύλληψη

kosmimata_sutterstock

Χρήματα και κοσμήματα αξίας 79.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν από γυναίκα επιτήδειοι μέσω τηλεφωνικής απάτης, στις 20 Φεβρουαρίου, στην Κατερίνη.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, που ταυτοποίησαν και συνέλαβαν έναν άνδρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός του συλληφθέντα στην απάτη, είχε τηλεφωνήσει στην παθούσα προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ, ισχυριζόμενος ότι δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος στην οικία της στην Κατερίνη, και προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της, την παρότρυνε να τα τυλίξει με αλουμινόχαρτο και να τα τοποθετήσει σε ξύλινο τραπέζι του σπιτιού.

Στη συνέχεια με διάφορα προσχήματα την παρότρυνε να αφήσει ανοιχτή την πόρτα της οικίας και σε ανύποπτο χρόνο, ο συλληφθείς άρπαξε τα χρήματα και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στις 79.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου – αερίου με γεμιστήρα, καθώς και διάφορα κοσμήματα και ένα κλειδί οχήματος, η προέλευση των οποίων ερευνάται. Κατασχέθηκαν επίσης μια μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησε, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

google_news_icon

instagram_20260320T082627
ice_deadmigrant
ekt new
marianda-pieridi-new
stegastika daneia 77- new
Missles
Charles De Gaulle Faliro
overnight_oats
tempi-new
instagram_20260320T082627
ice_deadmigrant
