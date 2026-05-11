Έλενα Χριστοπούλου: «Έφυγα από το GNTM επειδή υπήρχαν εντάσεις» (Video)

Στους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το GNTM αναφέρθηκε η Έλενα Χριστοπούλου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρχαν σοβαρές εντάσεις ανάμεσα στους συντελεστές.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» του OPEN, η γνωστή Artist Manager τόνισε ότι λειτουργούσαν ως μονάδες και όχι ως ομάδα, με την ίδια να επιλέγει να απομακρυνθεί πριν η κατάσταση ξεφύγει…

«Βρέθηκα για δυο σεζόν στο GNTM, στο πρώτο και στο δεύτερο. Στη συνέντευξη μου στον Φάνη (σ.σ. Λαμπρόπουλο), συγκεκριμένα, είπα πως “έφυγα πριν φαγωθούμε”. Κάτι τέτοιο νομίζω πως είπα. Έφυγα γιατί υπήρχαν εντάσεις» είπε αρχικά.

«Νομίζω ότι ήμασταν μονάδες, δεν ήταν ποτέ ένα σύνολο. Αυτό συμβαίνει, επίσης, σε πολλά προγράμματα και το καταλαβαίνω. Στην τηλεόραση δεν έχω δει ομάδες να πηγαίνουν μπροστά και καλά σαν ομάδες, πιστεύω ότι ο καθένας κοιτάει τον πωπό του» πρόσθεσε.

«Η Μπέττυ Μαγγίρα, το ‘χω ξαναπεί, είναι από τις γυναικείες παρουσίες που είναι πολύ Ναπολεοντικές. Μπορούν να κάνουν επτά πράγματα ταυτόχρονα και μαζί. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι θα δώσει καινούργια πνοή στο GNTM και γι’ αυτό προφανώς και την έβαλαν» είπε, τέλος.

