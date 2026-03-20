Βέροια: «Ερευνάται το κινητό της, υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις» – Θρίλερ με την 24χρονη που βρέθηκε χτυπημένη σε πιλοτή

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της 24χρονης στη Βέροια, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η 24χρονη εντοπίστηκε από περίοικους σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την υπόθεση της 24χρονης.

«Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας επειδή ακριβώς είχε και το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της και το κινητό της τηλέφωνο. Βέβαια ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που προσπαθούν να ερευνήσουν οι αστυνομικοί. Βέβαια είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες οι οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα», υπογράμμισε.

«Σε πολλές περιπτώσεις, είμαστε συγκρατημένοι από την πλευρά μας επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε στοιχεία και ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους δράστες. Θα κάνουμε κακό στην έρευνα. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που ακολουθούν οι αστυνομικοί για να οδηγηθούμε στο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν συμβεί το περιστατικό και να κατέληξε τόσο χτυπημένη».

Ηράκλειο: Βιαζόταν ο μικρός! 21χρονη γέννησε στο ασθενοφόρο, καθ’ οδόν για το νοσοκομείο

Σεισμός τα ξημερώματα στην Ηλεία

Κατερίνη: Της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 80.000 ευρώ, με το πρόσχημα της διαρροής ρεύματος – Μία σύλληψη



