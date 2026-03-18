ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:15
ΕΛΛΑΔΑ

18.03.2026 13:39

Βέροια: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 24χρονη που βρέθηκε χτυπημένη – Κινδυνεύει να χάσει το μάτι της, «απομακρύνεται» η ληστεία

18.03.2026 13:39
Νέα στοιχεία για την υπόθεση του σοκαριστικού ξυλοδαρμού της κοπέλας που βρέθηκε αιμόφυρτη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη το βράδυ της Τρίτης 17/3 νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην νευροχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης,

Σύμφωνα με πληροφορίες του veriotis.gr, η κοπέλα δεν έμενε εκεί όπου βρέθηκε χτυπημένη (κάτω από την Ανοίξεως – κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το 7ο Δημοτικό), αλλά σε διαφορετική περιοχή της Βέροιας, όπου νοίκιαζε μόνη της διαμέρισμα.

Επάνω της βρέθηκαν όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, πορτοφόλι και κινητό, κάτι που απομακρύνει το ενδεχόμενο της επίθεσης με σκοπό τη ληστεία.

Μυστήριο πάντως αποτελεί το γεγονός ότι ένα τέτοιας αγριότητας συμβάν έγινε σε κατοικημένη περιοχή, με τους περίοικους να μην έχουν αντιληφθεί το παραμικρό, τουλάχιστον σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Η Ασφάλεια Βέροιας ερευνά το συμβάν προκειμένου να εντοπίσουν την ταυτότητα του δράστη, καθώς η κοπέλα δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση, συλλέγοντας πληροφορίες από τις κάμερες της περιοχής και το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Η κατάσταση της 24χρονης κρίνεται σοβαρή, με τα τραύματα να εντοπίζονται μόνο στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ ιδιαίτερα σοβαρό είναι το τραύμα που φέρει στο μάτι, με τους γιατρούς να εκφράζουν φόβους ακόμη και για πιθανή απώλειά του.

Διαβάστε επίσης:

Ζάκυνθος: Πέθανε ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο (video)

Τέμπη: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών για την έναρξη της δίκης στη Λάρισα – «Να βρεθούμε ξανά μαζί…»

Ηράκλειο: Αισιόδοξα μηνύματα για τις αδερφές που είχαν προσβληθεί από μηνιγγίτιδα – Aποσωληνώθηκαν και οι δύο

ΕΛΛΑΔΑ

Ένας διαφορετικός γάμος στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με παρανυφάκια τους… 20 μαθητές της! (video)

ADVERTORIAL

Δημήτρης Αϊβαλιώτης – Μάγδα Μαυρογιάννη «ΤΑ ΠΑΘΗ» – Μ. Τρίτη 7 Απριλίου ώρα 21:00, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος… έδωσε τον Αυγενάκη – «Παραιτήθηκα γιατί με πίεζε ασφυκτικά για πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ»

Νέα έρευνα: Μπορεί η μεσογειακή διατροφή να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου;

ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ παίζουν για τις θέσεις τους στα προημιτελικά στην COSMOTE TV

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Νεκρός και ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ που σφυροκοπά τη Βηρυτό - Live οι εξελίξεις

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:15
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας διαφορετικός γάμος στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με παρανυφάκια τους… 20 μαθητές της! (video)

ADVERTORIAL

Δημήτρης Αϊβαλιώτης – Μάγδα Μαυρογιάννη «ΤΑ ΠΑΘΗ» – Μ. Τρίτη 7 Απριλίου ώρα 21:00, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος… έδωσε τον Αυγενάκη – «Παραιτήθηκα γιατί με πίεζε ασφυκτικά για πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ»

