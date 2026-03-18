Βέροια: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 24χρονη που βρέθηκε χτυπημένη – Κινδυνεύει να χάσει το μάτι της, «απομακρύνεται» η ληστεία

Νέα στοιχεία για την υπόθεση του σοκαριστικού ξυλοδαρμού της κοπέλας που βρέθηκε αιμόφυρτη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη το βράδυ της Τρίτης 17/3 νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην νευροχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης,

Σύμφωνα με πληροφορίες του veriotis.gr, η κοπέλα δεν έμενε εκεί όπου βρέθηκε χτυπημένη (κάτω από την Ανοίξεως – κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το 7ο Δημοτικό), αλλά σε διαφορετική περιοχή της Βέροιας, όπου νοίκιαζε μόνη της διαμέρισμα.

Επάνω της βρέθηκαν όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, πορτοφόλι και κινητό, κάτι που απομακρύνει το ενδεχόμενο της επίθεσης με σκοπό τη ληστεία.

Μυστήριο πάντως αποτελεί το γεγονός ότι ένα τέτοιας αγριότητας συμβάν έγινε σε κατοικημένη περιοχή, με τους περίοικους να μην έχουν αντιληφθεί το παραμικρό, τουλάχιστον σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Η Ασφάλεια Βέροιας ερευνά το συμβάν προκειμένου να εντοπίσουν την ταυτότητα του δράστη, καθώς η κοπέλα δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση, συλλέγοντας πληροφορίες από τις κάμερες της περιοχής και το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Η κατάσταση της 24χρονης κρίνεται σοβαρή, με τα τραύματα να εντοπίζονται μόνο στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ ιδιαίτερα σοβαρό είναι το τραύμα που φέρει στο μάτι, με τους γιατρούς να εκφράζουν φόβους ακόμη και για πιθανή απώλειά του.

Ζάκυνθος: Πέθανε ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο (video)

Τέμπη: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών για την έναρξη της δίκης στη Λάρισα – «Να βρεθούμε ξανά μαζί…»

Ηράκλειο: Αισιόδοξα μηνύματα για τις αδερφές που είχαν προσβληθεί από μηνιγγίτιδα – Aποσωληνώθηκαν και οι δύο

