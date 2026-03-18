Ζάκυνθος: Πέθανε ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο (video)

Κατέληξε σήμερα το πρωί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωάννινων ο οδηγός του επιβατικού Ι.Χ., που ενεπλάκη σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου – Βασιλικού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του Ι.Χ.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη και αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε το πρωί της Τετάρτης, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και τους οικείους του, αλλά και στην τοπική κοινωνία της Ζακύνθου.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκαν οι μαθητές που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών για την έναρξη της δίκης στη Λάρισα – «Να βρεθούμε ξανά μαζί…»

Ηράκλειο: Αισιόδοξα μηνύματα για τις αδερφές που είχαν προσβληθεί από μηνιγγίτιδα – Aποσωληνώθηκαν και οι δύο

Σοκ στη Βέροια: 24χρονη βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πιλοτή – Ξυλοδαρμό «βλέπουν» οι αρχές, νοσηλεύεται διασωληνωμένη