search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.03.2026 13:02

Ζάκυνθος: Πέθανε ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο (video)

18.03.2026 13:02
troxaio_zakynthos

Κατέληξε σήμερα το πρωί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωάννινων ο οδηγός του επιβατικού Ι.Χ., που ενεπλάκη σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου – Βασιλικού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του Ι.Χ.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη και αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε το πρωί της Τετάρτης, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και τους οικείους του, αλλά και στην τοπική κοινωνία της Ζακύνθου.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκαν οι μαθητές που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nipiagogos_komotini
ΕΛΛΑΔΑ

adv-new
ADVERTORIAL

simandrakos_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

diatrofi-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

cosmote-new
ADVERTORIAL

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

jumbo 665- new
BUSINESS

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

ali_larijani_new
ΚΟΣΜΟΣ

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:16
nipiagogos_komotini
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας διαφορετικός γάμος στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με παρανυφάκια τους… 20 μαθητές της! (video)

adv-new
ADVERTORIAL

Δημήτρης Αϊβαλιώτης – Μάγδα Μαυρογιάννη «ΤΑ ΠΑΘΗ» – Μ. Τρίτη 7 Απριλίου ώρα 21:00, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

simandrakos_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος… έδωσε τον Αυγενάκη – «Παραιτήθηκα γιατί με πίεζε ασφυκτικά για πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ»

1 / 3