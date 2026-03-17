Σοβαρό τροχαίο στη Ζάκυνθο: Σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές (Photos/Video)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 17/3, στη Ζάκυνθο, στον οδικό άξονα Αργάσι – Βασιλικός, όταν επιβατικό όχημα και σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά έντεκα άτομα: Επτά μαθητές, τρεις συνοδοί και ο οδηγός. Χάρη στην ψυχραιμία του τελευταίου, δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβατών του λεωφορείου, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Αντίθετα, ο 53χρονος οδηγός του Ι.Χ. εγκλωβίστηκε στο όχημά του και τραυματίστηκε από τη σφοδρή σύγκρουση, με αποτέλεσμα να στηθεί άμεσα επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Αεροδιακομιδή στα Γιάννενα για τον οδηγό του ΙΧ

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί ρήξη αορτής, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση αεροδιακομιδή του στα Γιάννενα, ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από θωρακοχειρουργό.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πιθανόν λόγω της βροχόπτωσης σε συνδυασμό με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας ελιγμό αποφυγής και καταφέρνοντας να αποτρέψει τη μετωπική σύγκρουση. Για να αποφευχθούν τα χειρότερα, κατέληξε να κατευθύνει το όχημα στο χαντάκι που βρίσκεται δίπλα στον δρόμο.

Μάλιστα, οι επιβάτες του λεωφορείου χρειάστηκε να αποβιβαστούν από την πλευρά του οδηγού, αφού προηγουμένως έσπασαν το αντίστοιχο παράθυρο για να εξέλθουν με ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Ζακύνθου, ενώ παρών ήταν και ο Διοικητής της Υπηρεσίας. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

