Λαμία: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 27χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Ερχόταν γκαζωμένος, ξεκληρίστηκε η οικογένεια, έχω τρία παιδιά μόνος μου»

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Λαμία μετά τον θάνατο της 27χρονης Αργυρώς, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από τροχαίο δυστύχημα. Η νεαρή γυναίκα, μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, τραυματίστηκε θανάσιμα στο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 15/3, σε παράδρομο λίγο πριν από τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης.

Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με τον σύζυγό της να περιγράφει στο Live News τις δραματικές στιγμές που βιώνει, κατηγορώντας τον οδηγό του άλλου οχήματος ότι κινείτο με υπερβολική ταχύτητα. Όπως ανέφερε, ο άνδρας που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν προχωρημένης ηλικίας, άνω των 75 ετών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε η 27χρονη συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν ένας πατέρας και ο γιος του.

«Όταν είχε μπει στον κυκλικό κόμβο η σύζυγος και έκανε δεξιά για τον παράδρομο δηλαδή. Αυτή είχε πολύ χαμηλή ταχύτητα, γιατί αναγκαστικά μόλις μπαίνεις στον κόμβο πας πολύ σιγά. Ο άλλος που ερχόταν από Ανθήλη ήταν γκαζωμένος. Πήγαινε πολύ γρήγορα. 78 ετών, δεν ξέρω κάπου εκεί είναι αυτός ο άνθρωπος και είχε και συνοδηγό τον γιο του. Χτύπησε τη σύζυγό μου και έφτασε απέναντι, μέσα στα χόρτα. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση», είπε ο σύζυγος της 27χρονης στο Mega.

«Δεν μπορώ να συνέλθω»

Πέρα από τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, ο σύζυγος της 27χρονης Αργυρώς καλείται πλέον να διαχειριστεί και τη νέα, σκληρή καθημερινότητα, μεγαλώνοντας μόνος τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 3, 5 και 7 ετών.

«Το μυαλό μου είναι θολό τελείως. Δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα. Έχει ξεκληριστεί μια οικογένεια. Έχω τρία παιδιά μόνος μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ευτυχώς έχω και τη μάνα μου. Βρήκα τα πάνω μου και με βοηθάει. Έχει έρθει. Δόξα τω Θεώ δηλαδή, έχω κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, τώρα, αυτή τη στιγμή, που έχω μια “άλφα” βοήθεια, ας πούμε. Αλλά χωρίς τη σύζυγο τι θα κάνω; Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Φαλίρισε την οικογένεια», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν διεξοδικά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, με την Τροχαία Λαμίας να έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

