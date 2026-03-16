ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 10:52
Νεκρή 27χρονη, μητέρα τριών παιδιών, σε τροχαίο στη Λαμία – Δύο τραυματίες (photos)

troxaio_lamia2

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην είσοδο της Λαμίας, στον δρόμο προς Ανθήλη και Ροδίτσα, λίγο μετά τον πρώτο κυκλικό κόμβο.

Σύμφωνα με το Lamianow.gr, η 27χρονη οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη μετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά τον απεγκλωβισμό της από την Πυροσβεστική, υπέκυψε στα τραύματά της.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών μικρών παιδιών, τα οποία φοιτούν σε δημοτικό και νηπιαγωγείο. Η είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει στο πένθος τόσο τη Λαμία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια μετά τον γάμο της και την ολοκλήρωση των σπουδών της, όσο και τα Τρίκαλα, τον τόπο καταγωγής της.

Υπενθυμίζεται ότι στο τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, ο οδηγός και ο συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, πατέρας και γιος, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας με ελαφρύτερα τραύματα.

Η Τροχαία Λαμίας συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννινα: Μόνιμη βλάβη στο μάτι υπέστη ο 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τρία άτομα (video)

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη… 84χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Τι διαπίστωσαν οι αστυνομικοί

Ηράκλειο: Ξεκινά η δίκη των βασανιστών του 3χρονου Άγγελου – Στο εδώλιο η μητέρα του και ο σύντροφός της

google_news_icon

civic-type-r-2023-lhd-exterior-546
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κορυφαίο hot-hatch όλων των εποχών επιστρέφει

goneis-paidia
ΥΓΕΙΑ

Τα όρια και οι κανόνες συμπεριφοράς: Τελικά, είναι απαραίτητα στην ανατροφή των παιδιών; Τι λέει η ψυχολόγος Χελέντια Παρασκευοπούλου στο topontiki.gr

bardem–new
LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Το ηχηρό μήνυμα του Χαβιέ Μπαρδέμ – «Όχι στον πόλεμο, ελευθερία στην Παλαιστίνη» (Video)

ygeionomikoi_new
ΥΓΕΙΑ

Καταγγελία συνδικαλιστών του ΕΣΥ: 6.000 λιγότεροι μόνιμοι υγειονομικοί, μείον 30.348.000 ευρώ στη μισθοδοσία

allagi_oras_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας 2026

venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

polemos iran ipa 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ισραήλ και ΗΠΑ εισέρχονται σε "παγίδα κλιμάκωσης", το Ιράν έχει έξυπνη στρατηγική» - Τι εκτιμά για τον πόλεμο Αμερικάνος αναλυτής

oscar
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Θρίαμβος για το «Μια μάχη μετά την άλλη» στα Όσκαρ: Έξι βραβεία και σκηνοθεσία για τον Πολ Τόμας Άντερσον - Α΄ Ανδρικού ο Τζόρνταν και Α΄Γυναικείου η Μπάκλεϊ

boridis xristodoylidis androulakis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

civic-type-r-2023-lhd-exterior-546
goneis-paidia
bardem–new
