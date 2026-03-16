Ιωάννινα: Μόνιμη βλάβη στο μάτι υπέστη ο 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τρία άτομα (video)

Μόνιμη βλάβη στο μάτι υπέστη ο 16χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση στα Ιωάννινα, όταν τρεις συνομήλικοί του του έπιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν.

Όλα συνέβησαν όταν ο 16χρονος, περίμενε την κοπέλα του κάτω από το σπίτι της. Εκεί δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από τρία άτομα, με κλωτσιές, μπουνιές και σιδηρογροθιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χάσει την όρασή του στο αριστερό του μάτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega πίσω από τον άγριο ξυλοδαρμό του έφηβου φαίνεται μάλιστα ότι κρύβεται ηθικός αυτουργός, ο οποίος έδωσε την εντολή στους τρεις δράστες να χτυπήσουν τον νεαρό.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα αρχικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου του έγιναν 17 ράμματα, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στην Αθήνα και στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Εκει υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση και, αν και οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν την όρασή του, έχει σύμφωνα με το ρεπορτάζ υποστεί μόνιμη βλάβη.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη… 84χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Τι διαπίστωσαν οι αστυνομικοί



Ηράκλειο: Ξεκινά η δίκη των βασανιστών του 3χρονου Άγγελου – Στο εδώλιο η μητέρα του και ο σύντροφός της

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι (video)