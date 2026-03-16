ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ιωάννινα: Μόνιμη βλάβη στο μάτι υπέστη ο 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τρία άτομα (video)

Μόνιμη βλάβη στο μάτι υπέστη ο 16χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση στα Ιωάννινα, όταν τρεις συνομήλικοί του του έπιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν.

Όλα συνέβησαν όταν ο 16χρονος, περίμενε την κοπέλα του κάτω από το σπίτι της. Εκεί δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από τρία άτομα, με κλωτσιές, μπουνιές και σιδηρογροθιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χάσει την όρασή του στο αριστερό του μάτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega πίσω από τον άγριο ξυλοδαρμό του έφηβου φαίνεται μάλιστα ότι κρύβεται ηθικός αυτουργός, ο οποίος έδωσε την εντολή στους τρεις δράστες να χτυπήσουν τον νεαρό.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα αρχικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου του έγιναν 17 ράμματα, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στην Αθήνα και στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Εκει υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση και, αν και οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν την όρασή του, έχει σύμφωνα με το ρεπορτάζ υποστεί μόνιμη βλάβη.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

