Ιωάννινα: Ενέδρα ανηλίκων σε 16χρονο – Τον ξυλοκόπησαν και τον χτυπήσαν με σιδερογροθιά (Video)

Θύμα άγριας επίθεσης από ανηλίκους έπεσε 16χρονος στα Ιωαννίνα. Ο έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του από το ένα μάτι, σύμφωνα με την οικογένεια, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματά» της Αθήνας για να χειρουργηθεί. Για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο.

Ο 16χρονος είχε βγει σε κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων και περίμενε την κοπέλα του όταν δέχτηκε επίθεση από τρία άτομα τα οποία λέει πως δεν γνώριζε. «Ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι. Δεν μπόρεσα να καταλάβω εκείνη τη στιγμή τι γινόταν», είπε στο MEGA. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος δεν έχασε την όρασή του για μερικά χιλιοστά.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, έκανε 17 ράμματα και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο «Γεννηματά» για να μπει στο χειρουργείο. «Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι γιατροί να φύγει το παιδί για Αθήνα και ακόμα δεν ξέρουμε πως θα εξελιχτεί η κατάσταση της υγείας του», είπε η μητέρα.

«Έλεγα “Παναγία μου τι γίνεται;” και δεν ήξερα ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτό το πράγμα. Το παιδί μου πήγε μια βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του», ανέφερε.



«Έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν»

Από την πλευρά του ο πατέρας περιγράφει πως «το παιδί που τον χτύπησε πήγε στο σχολείο την άλλη μέρα και έλεγε “έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω και άλλο”». Όπως είπε στο MEGA, «η ζημιά που έγινε στο μάτι δεν γίνεται με γυμνό χέρι. Μάλλον με σιδερογροθιά».

Όταν έγινε το περιστατικό, «μαζεύτηκε κόσμος και κανένας δεν πήγε να βοηθήσει το παιδί, να το σηκώσει. Κάθονταν όλοι και κοίταγαν όταν πήγα εγώ».

Μία σύλληψη

Πριν μερικούς μήνες ο 16χρονος είχε δεχτεί και πάλι επίθεση από συνομίληκό του που στο παρελθόν είχε σχέση με το κορίτσι του. Σύμφωνα με το MEGA, για την τελευταία επίθεση συνελήφθη ένας από τους δράστες ο οποίος φιλοξενείται στην Κιβωτό του Κόσμου και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

