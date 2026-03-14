Χανιά: Άγρια συμπλοκή με έναν τραυματίας και μία σύλληψη

Άγριο επεισόδιο έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων, στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Μαργουνίου, όταν ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: «Ήμουν σε άμυνα», υποστήριξε ο 23χρονος για την οπαδική δολοφονία

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ τώρα στα Χανιά

Δολοφονία 20χρονου Θεσσαλονίκη: Σε ιδιώτη γιατρό για πρώτες βοήθειες έσπευσε ο 23χρονος κατηγορούμενος