ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 22:37
Θεσσαλονίκη: «Ήμουν σε άμυνα», υποστήριξε ο 23χρονος για την οπαδική δολοφονία

Προθεσμία για να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια έλαβε ο 23χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του 20χρονου με οπαδικό υπόβαθρο, που έγινε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη στον νεαρό για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ο 23χρονος υποστήριξε ότι δέχθηκε αναίτια επίθεση από τουλάχιστον τρία άτομα ενώ επέστρεφε στο σπίτι του. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, οι άγνωστοι τον χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και το πρόσωπο, χρησιμοποιώντας ακόμη και σφυρί. Πάντως, η ιατροδικαστική εξέταση που συμπεριλήφθηκε στον φάκελο, επιβεβαιώνει την ύπαρξη θλαστικών τραυμάτων στο κρανίο και εκδορών στα πόδια.

Σχετικά με τη στιγμή της δολοφονίας, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε ότι αντέδρασε ενώ βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος. Όπως είπε, χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι που είχε πάνω του λόγω της εργασίας του για να αμυνθεί, χωρίς να έχει πρόθεση να σκοτώσει ή να γνωρίζει ποιον χτυπούσε εκείνη τη στιγμή. Η δικογραφία ενισχύεται και από την κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε τη σκηνή του εγκλήματος στις Αρχές.

