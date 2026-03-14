Φυλακές Κορυδαλλού: Εντοπίστηκαν νεκροί δύο κρατούμενοι

Νεκροί βρέθηκαν δύο κρατούμενοι στην Β πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Ο πρώτος εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου (14/3) και ο δεύτερος νωρίς το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 43χρονο και έναν 49χρονο.

Ο θάνατός τους εικάζεται πως προήλθε από χρήση ναρκωτικών.

Γιάννης Μάγγος: «Δεν μισώ τους αστυνομικούς που σκότωσαν το παιδί μου αλλά είναι εγκληματίες»

Ηλεία: Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση – Σηκώθηκε και αεροσκάφος

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

