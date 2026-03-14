Ηλεία: Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση – Σηκώθηκε και αεροσκάφος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/03) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας.

Η φωτιά που καίει προς το χωριό Χειμαδιό, έχει σύμφωνα με το patrisnews.com αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικά μέτωπα, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 55 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμει ένα αεροσκάφος.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Διαβάστε επίσης:

