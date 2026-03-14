Ηράκλειο: Τραγωδία με βρέφος – Βρέθηκε νεκρό από τους γονείς του

Δραματικές εικόνες εκτυλίχθηκαν τις πρωινές ώρες στο Ηράκλειο, όταν οι γονείς ενός βρέφους τεσσάρων μηνών το βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του στην κούνια.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά όταν έφτασε στο σημείο το βρέφος είχε ήδη καταλήξει, σύμφωνα με το cretaone.

Η σορός του άτυχου βρέφους μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Στο σημείο έφτασε και πλήρωμα περιπολικού της Αστυνομίας όπως προβλέπει η διαδικασία διερεύνησης.

