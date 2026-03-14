Θεσσαλονίκη: Πάνω από δύο λίτρα αίμα έχασε ο 20χρονος – Δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον 23χρονο

Δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας στον 23χρονο για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός από την κακουργηματική δίωξη για την ανθρωποκτονία, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τού απήγγειλε και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία (σε βαθμό πλημμελήματος), ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, το επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και σε βάρος δύο ακόμη προσώπων που -κατά το επίδικο περιστατικό- βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία (ο ένας έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και ο άλλος παραμένει άγνωστος). Οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου).

Η μεταγωγή του 23χρονου, οργανωμένου οπαδού του Άρη, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έγινε, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο νεαρός παρουσιάστηκε αυτοβούλως, το απόγευμα της Παρασκευής στις Αρχές, και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος

Εξεταζόμενος από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία – άγνωστα προς τον ίδιο – άτομα, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του όπου κατευθυνόταν εκείνη την ώρα. Δύο ακόμη άτομα – όπως κατέθεσε – βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο και παρακολουθούσαν την σε βάρος του επίθεση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Υπέδειξε δε, στους αστυνομικούς τα φερόμενα τραύματα που υπέστη και αιτήθηκε για το λόγο αυτό τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, η ιατροδικαστής διαπίστωσε πολλαπλά χτυπήματα από γροθιές στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στο δεξί μάτι και χτυπήματα σε γόνατα και χέρια, κάποια από τα οποία με σφυρί.

Για το θύμα, διαπίστωσε πως έχασε πάνω από δύο λίτρα αίμα και πως το θανατηφόρο χτύπημα ήταν το μπροστινό, στο προκάρδιο που χτύπησε την καρδιά.

«Δικό μου το μαχαίρι»

Ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το 20χρονο θύμα, ενεργώντας σε καθεστώς άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε που χτυπάει ούτε ποιον – ισχυρισμό που ανασκεύασε στη συνέχεια, αναφέροντας πως το μαχαίρι ήταν δικό του και πως το είχε πάνω του λόγω της δουλειάς του.

«Ο 23χρονος είχε δόλο, ήθελε να σκοτώσει», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Πάρης Σπυράτος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο κατηγορούμενος ούτε και το 20χρονο θύμα είχαν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δέκα δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και εμφανίζονταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία, τους επιτίθεντο. Τα ραντεβού και οι επιθέσεις γίνονταν στο άλσος Μετεώρων και η ομάδα στην οποία ανήκε είχε κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025. Σε βάρος του και άλλων 9 δραστών είχε σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Δημογλίδου: «Δεν προκύπτουν οπαδικοί λόγοι»

Μιλώντας στο Action 24, το πρωί του Σαββάτου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε πως δεν προκύπτουν οπαδικοί λόγοι.

«Δεν έχουν παρελθόν μεταξύ τους, δεν φέρονται να γνωρίζονται μεταξύ τους, τουλάχιστον από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αστυνομίας», εξήγησε, τονίζοντας πως όλοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.

