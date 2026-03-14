ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 12:42
14.03.2026 11:44

Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείσουν νωρίτερα από Κυριακή στη Γραμμή 2 λόγω εργασιών

14.03.2026 11:44
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά τις νυχτερινές ώρες θα τεθούν σε ισχύ στη Γραμμή 2 του Μετρό, από αύριο, Κυριακή 15 Μαρτίου, στο τμήμα «Ομόνοια-Ακρόπολη», λόγω των εργασιών για το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, από αύριο Κυριακή έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι σταθμοί «Ομόνοια» (Γραμμή 2), «Πανεπιστήμιο», «Σύνταγμα» (Γραμμή 2) και «Ακρόπολη» από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 «Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» και ο σταθμός «Ομόνοια» για τη Γραμμή 1 «Κηφισιά – Πειραιάς».

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό – Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Ομόνοια στις 21:36, από Πανεπιστήμιο στις 21:38, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:20 (από Ακρόπολη στις 21:36, από Σύνταγμα στις 21:38, από Πανεπιστήμιο στις 21:39, από Ομόνοια στις 21:41).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ16 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

 – Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Συγγρού Φιξ – Στ. Μετρό Μεταξουργείο:

«ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση), «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως).

 – Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Μεταξουργείο – Στ. Μετρό Συγγρού Φιξ:

«ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΦΙΞ» (προσωρινή στάση που λειτουργεί για την γραμμή Χ15, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος του σταθμού ΤΡΑΜ).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» τονίζεται στην ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – «Δεν οφείλεται σε οπαδικούς λόγους», λέει η Δημογλίδου (Video)

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ, το πρωί, στη Λοκρίδα – Αισθητός και σε διπλανούς νομούς

400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ θα αποκτήσουν ισότιμα πτυχία με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα – Η ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας

Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 23χρονος κατηγορούμενος

Μητσοτάκης από Λάρισα: Εμπιστευόμαστε τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε (Video)

Ακρίβεια: Λίγο πριν τα 2 ευρώ η βενζίνη – «Τα διυλιστήρια καθορίζουν τις τιμές» λένε οι βενζινοπώλες για το πλαφόν (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείσουν νωρίτερα από Κυριακή στη Γραμμή 2 λόγω εργασιών

«Xτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο»: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την επίθεση στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

Reuters: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του Banksy – Ποιος είναι ο διάσημος ανώνυμος καλλιτέχνης

Ποιοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Η «πυραμίδα συμφερόντων» και το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 12:42
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 23χρονος κατηγορούμενος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Λάρισα: Εμπιστευόμαστε τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Λίγο πριν τα 2 ευρώ η βενζίνη – «Τα διυλιστήρια καθορίζουν τις τιμές» λένε οι βενζινοπώλες για το πλαφόν (Video)

