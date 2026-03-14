Σεισμός 3,6 Ρίχτερ, το πρωί, στη Λοκρίδα – Αισθητός και σε διπλανούς νομούς

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 7.40 το πρωί του Σαββάτου, στη Λοκρίδα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός -που έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας, της βόρειας Βοιωτίας και της Φωκίδας- είχε εστιακό βάθος 14,6 χιλιόμετρα.

Tο επίκεντρο του σεισμού προσδιορίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά του Εξάρχου ή 12 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αταλάντης.

