Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο με 10 Έλληνες ναυτικούς στη Μαύρη Θάλασσα – Πολύ ανησυχητική η κατάσταση, λέει ο Κικίλιας

Πυραυλικό χτύπημα δέχτηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο με ελληνική σημαία, στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ έπλεε περίπου 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το λιμάνι του Nοβοροσίσκ.

Αυτό αποκάλυψε, το πρωί του Σαββάτου, στην ΕΡΤ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Στο πλοίο -που σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Maran Gas Maritime και τη στιγμή της επίθεσης ήταν άφορτο- επιβαίνουν συνολικά 24 ναυτικοί, εκ των οποίων 10 Έλληνες, 13 Φιλιππινέζοι και ένας Ρουμάνος.

«Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί», επισήμανε ο υπουργός, που εκτίμησε πως το χτύπημα στο πλοίο σχετίζεται με τις αποφάσεις που ελήφθησαν πρόσφατα για τη μερική απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου.

Όπως πρόσθεσε, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου χρειάζεται για αυτή την απαράδεκτη, «πολύ επικίνδυνη στοχοποίηση των ελληνικών πλοίων». Η ναυτιλία θα έπρεπε να είναι έξω από κάθε συμφέρον. «Χωρίς την παγκόσμια ναυτιλία, δεν μπορεί να υπάρχει εμπόριο», επισήμανε ο κ. Κικίλιας στηνεκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ.

Καλά στην υγεία τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η κατάσταση στο πλοίο της Μαρίας Αγγελικούση χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, 10 Έλληνες καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron. Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον Υπουργό Εξωτερικών», εξήγησε ο υπουργός.

»Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε τη σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία, τονίζοντας πως ωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο, καθώς περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι συνέπειες θα ήταν πολλαπλάσιες.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί από «μαζική» επίθεση της Ρωσίας σε περιφέρεια του Κιέβου

Ποιοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Η «πυραμίδα συμφερόντων» και το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

Το πυρηνικό μέλλον της Ευρώπης

